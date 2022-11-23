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Членкиня «Слуги народу» стала гауляйтеркою Енергодару 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Членкиня «Слуги народу» стала гауляйтеркою Енергодару 
Лабяк у місті називають «Молочною королевою» 
фото з відкритих джерел

Депутатка-зрадниця вирішила піти працювати на ворогів 

У тимчасово окупованому Енергодарі замість зрадника Олександра Волги, якого відсторонили від керування містом, «мером» стала депутат Енергодарської міської ради від партії «Слуга народу» Наталія Лабяк. Про призначення повідомляють місцеві ЗМІ та канали.

За свою кар’єру 62-річна Лабяк, яку в місті називають «Молочною королевою», була в різних партіях – від «Батьківщини» та «Партії регіонів» до «Партії захисників вітчизни» та «Слуги народу».

Лабяк народилася у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі, кваліфікація: економіст. Працювала заступницею директора «Міської молочної кухні». 

Членкиня «Слуги народу» стала гауляйтеркою Енергодару  фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Волгу усунули за рішенням окупаційного «губернатора» захопленої військами РФ частини Запорізької області Євгена Балицького. 

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Теги: депутат партії Енергодар державна зрада

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