Напад РФ на Україну: бої, втрати, реакція світу. 24 лютого за хвилину

24 лютого світ змінився назавжди: Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну

24 лютого близько 5:00 ранку президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України.

Напад РФ на Україну: в різних регіонах точаться бої

Приблизно у цей же час вздовж усього російсько-українського кордону російські війська обстрілювали українську територію з «градів».

Також РФ здійснила ракетні та авіаудари по об’єктах військової інфраструктури України у 17 містах – агресор намагався уразити аеропорти, пункти дислокації, склади боєприпасів тощо. Внаслідок авіаційних та ракетних ударів з’явилися перші поранені та загиблі серед військових та цивільного населення. Упродовж дня їх чисельність зростала.

Знищена техніка окупантів

Після цього почалася наземна операція росіян – військова техніка перетнула український кордон на території Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Житомирської областей. Також окупанти здійснили спробу прориву лінії зіткнення з території ОРДЛО на Донбасі.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану, яке пізніше підтримала Верховна Рада України. Також президент звернувся із закликом до світових лідерів та віддав наказ захисникам України завдавати максимальних втрат окупантам.

Упродовж дня в Україні точилися бої – ЗСУ, Нацгвардія та інші військові формування давали гідну відсіч ворогу, що розпочав вторгнення. Зокрема, захисникам України влдалося втримати міста Щастя та Маріуполь на Донбасі, гідну відсіч окупанти отримали на околиціях Харкова, на Херсонщині та в інших регіонах. Впродовж першої половини дня було знищено сім військових літаків окупаційної армії, декілька вертольотів та значну кількість броньованої техніки і живої сили ворога, було взято у полон перших росіян.

Полонений російський загарбник

ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. Захисники України також несли втрати.

У другій половині дня стало відомо, які населені пункти окупантам вдалося захопити. Пізніше Банкова повідомила, що аеродром Гостомель захоплено окупантами.

Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ

Міністр оборони закликав усіх українців, «хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони».

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

Зі свого боку Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців знищувати окупантів.

Реакція світу на російський напад на Україну

Світова спільнота також відреагувала на зухвалий напад Росії: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав засідання послів країн Альянсу. Напад РФ на Україну засудили навіть європейські «друзі Путіна».

Велика Британія скликала екстрений саміт Організації Північноатлантичного договору через напад путінських загарбників на Україну.

Росія атакувала державні сайти України – Bellingcat

Вчора, 23 лютого, деякі українські державні сайти перестали працювати. Перебої почались приблизно о 16:30. Зокрема не відкривалися сайти Верховної Ради, Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Кабінету міністрів України. За даними розвідувачів видання Bellingcat, до атаки причетні спецслужби Росії, конкретно – хакери, пов’язані із Головним розвідувальним управлінням генштабу РФ (ГРУ).

Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського

Кремль готовий до перемовин з українською владою на своїх умовах. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. «Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь у разі готовності до відповіді Києва», – заявив Пєсков.

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