У Вінниці вишикувалася черга, щоб здати кров

Попри достатні запаси вінниччани згуртовано приходять до служби крові

Біля Вінницького обласного центру служби крові бажаючі здати кров вишикувались у чергу. Наразі на вулиці біля станції зібралось близько 30 осіб. Решта – у приміщенні, повідомляє «Вінницяінфо».

«Ситуація у нас не критична. У нас дуже багато донорів. Зараз я на вулиці спілкуюсь з охочими здати кров, тому що, дійсно, дуже багато людей і ми не в змозі так швидко приймати кров. Наші люди дуже свідомі і ми дуже вдячні їм. Я навіть не очікувала такого. Я пишаюсь нашим народом. Критичної ситуації з донорами немає, але є трішки затримка в їх прийнятті. Адже є процедура і її потрібно виконати. Запаси крові практично вичерпані. По мірі можливостей ми спускаємо кров вниз для видачі лікувальним закладам. Створюємо запаси. Я гадаю, що ми впораємося. Головне – не нагнітати паніку, бути серйозними і виваженими», – повідомила директорка КНП Вінницький обласний центр служби крові ВОР Оксана Банах.

Із крові, яку сьогодні здадуть вінничани, виготовлять необхідні компоненти крові. Після чого їх розподілять у лікувальні заклади за необхідністю.

«Компоненти крові сьогодні потрібні для порятунку поранених і цивільних хворих», – кажуть у Центрі служби крові.

Серед бажаючих здати кров сьогодні батько двох дітей вінничанин Андрій.

Коли на станції переливання відчувається брак крові, чоловік завжди приходить на допомогу. От і сьогодні, розуміючи ситуацію в державі, вирішив зробити це знову. Підтримує його життєву позицію і його дружина.

«Враховуючи ситуацію в країні, зайвою кров точно не буде», – каже пані Ольга.

За її словами, коли чоловік прийшов до Центру служби крові, в черзі було близько 30 бажаючих здати кров. Але люди постійно підходять.

Раніше у Вінницькій ОДА підтвердили пошкодження трьох об'єктів військової інфраструктури на території області – у військових частинах поблизу м. Тульчина, с. Бохоники та м. Калинівки.

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