Трагедія у Дніпрі. Відео моменту влучання ракети в будинок

Приліт у багатоповерхівку не був наслідком роботи ППО

У мережі з'явилося нове відео російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, який стався у суботу, 14 січня.

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На кадрах чітко видно, що влучання не було наслідком збиття ракети.

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Нагадаємо, напередодні вкотре зганьбився радник Банкової Арестович: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО – скандальна заява Арестовича обурила українців. До того ж таке припущення відразу підхопила російська пропаганда.

Проте слова радника спростував командувач Повітряних Сил ЗСУ: сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку Дніпра. У збройних сил немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22.

Зауважимо, депутати збирають підписи, аби звільнити Арестовича.

Пізніше Арестович попросив вибачення у родичів та близьких загиблих у трагедії. Крім того, радник Офісу президента знайшов винних у критиці в його бік.

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Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.