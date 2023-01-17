У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)

Костянтин Ковзан поділився подробицями ракетного удару окупантів

Вибиті вікна й балконний блок, синці й порізи на руках літньої мами – такі наслідки суботнього ракетного удару росіян по Дніпру в помешканні журналіста-фрілансера, члена правління Нацспілки журналістів від Дніпропетровської області Костянтина Ковзана. Про це повідомили у НСЖУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Квартира чоловіка зазнала значних пошкоджень. Хоч розбиті вікна затягли плівкою, жити в квартирі не можна, бо немає ніяких комунікацій, холодно. Журналіст пригадав той страшний і трагічний день.

Того дня було оголошено повітряну тривогу. Ми з матір’ю були вдома. Коли російська ракета прилетіла в будинок і рознесла один із під’їздів, мама була на кухні. Вибуховою хвилею маму повалило. Віконне скло розлетілося й посікло їй руки. Я в той час проходив по коридору, тому не постраждав.

Ворожа ракета дивом не зруйнувала помешкання повністю фото з відкритих джерел

Під’їзд Ковзана – шостий від епіцентру вибуху. Як зазначив постраждалий, будинок трохи заокруглений, тож вибухова хвиля пошкодила в ньому практично всі помешкання: жодного цілого під’їзду немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пощастило тим, у кого просто повилітали вікна. У декого обвалилися балкони, у декого вони чомусь пов’їжджали в квартири. Крім численних загиблих, багато людей, які залишилися без житла. Життя їм врятувало те, що того суботнього дня вони пішли на ринок, у магазин або гуляти з дітьми на берег річки. Вони вижили, але залишилися без житла…

Усі віконні шиби в оселі журналіста пошкоджені фото з відкритих джерел

Комунікації у квартирі обіцяють відновити через місяць. Журналіста з сім'єю прихистили знайомі.

Костянтин Ковзан – дніпровський фрілансер, з 2004 до 2018 року працював власним кореспондентом «Українського радіо» по Дніпропетровській області.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Станом на ранок 17 січня відомо про загибель 41 особи – у Дніпрі рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблої дитини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.