Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)
14 січня ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі
фото з відкритих джерел

Костянтин Ковзан поділився подробицями ракетного удару окупантів

Вибиті вікна й балконний блок, синці й порізи на руках літньої мами – такі наслідки суботнього ракетного удару росіян по Дніпру в помешканні журналіста-фрілансера, члена правління Нацспілки журналістів від Дніпропетровської області Костянтина Ковзана. Про це повідомили у НСЖУ.

Квартира чоловіка зазнала значних пошкоджень. Хоч розбиті вікна затягли плівкою, жити в квартирі не можна, бо немає ніяких комунікацій, холодно. Журналіст пригадав той страшний і трагічний день.

Того дня було оголошено повітряну тривогу. Ми з матір’ю були вдома. Коли російська ракета прилетіла в будинок і рознесла один із під’їздів, мама була на кухні. Вибуховою хвилею маму повалило. Віконне скло розлетілося й посікло їй руки. Я в той час проходив по коридору, тому не постраждав.

Ворожа ракета дивом не зруйнувала помешкання повністю
Ворожа ракета дивом не зруйнувала помешкання повністю
фото з відкритих джерел

Під’їзд Ковзана – шостий від епіцентру вибуху. Як зазначив постраждалий, будинок трохи заокруглений, тож вибухова хвиля пошкодила в ньому практично всі помешкання: жодного цілого під’їзду немає. 

Пощастило тим, у кого просто повилітали вікна. У декого обвалилися балкони, у декого вони чомусь пов’їжджали в квартири. Крім численних загиблих, багато людей, які залишилися без житла. Життя їм врятувало те, що того суботнього дня вони пішли на ринок, у магазин або гуляти з дітьми на берег річки. Вони вижили, але залишилися без житла…

Усі віконні шиби в оселі журналіста пошкоджені
Усі віконні шиби в оселі журналіста пошкоджені
фото з відкритих джерел

Комунікації у квартирі обіцяють відновити через місяць. Журналіста з сім'єю прихистили знайомі.

Костянтин Ковзан – дніпровський фрілансер, з 2004 до 2018 року працював власним кореспондентом «Українського радіо» по Дніпропетровській області.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Станом на ранок 17 січня відомо про загибель 41 особи – у Дніпрі рятувальники з-під завалів дістали тіло загиблої дитини.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Дивіться також: Трагедія у Дніпрі. Відео моменту влучання ракети в будинок
Теги: Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)
У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)
Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)
Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)
Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди
Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
41K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
12K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
11K
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
9374
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6075
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту