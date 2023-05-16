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Чому Росія збрехала про знищення Patriot: роз’яснення Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Росія збрехала про знищення Patriot: роз’яснення Міноборони
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104 «Patriot»
фото ілюстративне

Кремль хоче продемонструвати росіянам хоч якісь успіхи

Нічна ракетна атака на Київ та її наслідки стали лейтмотивом обговорень в проросійських телеграм каналах. Зокрема, міноборони РФ вже встигло заявити, що мета атаки досягнута і всі цілі уражені. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Російські Telegram-канали активно поширюють інформацію про нібито знищення батареї Patriot однією ракетою «Кинджал». Також є повідомлення, в яких автори пішли ще далі і написали, що додатково знищено ще й дві одиниці Iris-T. Такими повідомленнями РФ просуває свій наратив про військову могутність держави», – йдеться в повідомленні.

Маляр наголосила, що незмінним інформаційним фоном наративу про могутність РФ залишається висвітлення ситуації довкола Бахмута та інших міст з активними діями на фронті, де, за повідомленнями авторів з РФ, окупанти постійно начебто демонструють успіхи.

«Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти», – додала вона.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі знищило систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot, яка була на озброєнні в ЗСУ. 

Видання CNN з посиланням на офіційного представника США зазначило, що система не знищена, проте може бути пошкоджена.

В українському Міноборони на заяву Росії відреагували жартом.

Теги: війна Patriot окупанти Київ

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