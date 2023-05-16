Росія заявила, що знищила Patriot. Міноборони відреагувало жартом

ЗСУ за допомогою системи Patriot вже знищили сім «Кинджалів»

Окупанти сьогодні атакували Київ шістьма «Кинджалами» ракети були збиті силами ППО

Міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі знищило систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot, яка була на озброєнні в ЗСУ. В міністерстві Олексія Резнікова висміяли цю заяву.

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Вночі 16 травня росіяни атакували Київ шістьма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал», всі ці ракети були збиті силами ППО. Проте спікер російського оборонного відомства Ігор Конашенков заявив, що «Кинджал» нібито влучив по Patriot.

«Пресслужба міноборони Росії потужніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; його державні ЗМІ та прессекретар міноборони Конашенків більш ніж адекватні», – зазначили в українському Міноборони у відповідь на байки Кремля.

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Нагадаємо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.