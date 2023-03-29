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ЗСУ збили бомбардувальник росіян на бахмутському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили бомбардувальник росіян на бахмутському напрямку
фото ілюстративне

Ворожий літак знищили зенітники Повітряних сил 

Українські захисники на бахмутському напрямку збили бомбардувальник росіян Су-24М. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13.30 за київським часом на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 15 березня, бійці 93-ї бригади Збройних Сил України збили російський бомбардувальник Су-24. Захисники ліквідували літак в Бахмуті Донецької області.

До відома, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: літак Авдіївка Бахмут ЗСУ війна

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