ЗСУ збили бомбардувальник росіян на бахмутському напрямку

Ворожий літак знищили зенітники Повітряних сил

Українські захисники на бахмутському напрямку збили бомбардувальник росіян Су-24М. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

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«28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Сталось це близько 13.30 за київським часом на Бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 15 березня, бійці 93-ї бригади Збройних Сил України збили російський бомбардувальник Су-24. Захисники ліквідували літак в Бахмуті Донецької області.

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До відома, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.