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Як виїхати з окупованих територій: рашисти посилили фільтрацію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як виїхати з окупованих територій: рашисти посилили фільтрацію
До подолання російської митниці слід ретельно підготуватися
фото ілюстративне

Ціна подорожі з окупованої території коливається від 270 до 400 євро

Українці шукають шляхи евакуації з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Приморка.city».

Наразі виїзду на блок-пості у Василівці фактично немає, бо рашисти постійно вигадують нові правила. А стояти в черзі по тижню на холоді – нереально. Через Крим також призупинився виїзд, бо кримський міст «втомився». Мер Мелітополя порадив їхати через окуповані територія до Росії, а потім до Грузії чи країн ЄС.

Водночас  у пабліках побільшало оголошень типу «З Бердянська до Запоріжжя, через Європу» й у зворотному напрямку. Маршрут полягає через так звану ДНР, Росію, а далі через Естонію та далі країнами Євросоюзу. Пропозиції, яке ще пів року назад здаються абсурдними тепер виглядають чи не єдиним шансом виїхати на підконтрольну територію чи повернутися додому.

За інформацією джерела ціна такої подорожі від 270 до 400 євро. Але слід враховувати, що шлях через квазі-республіку та подолання російської митниці небезпечні й слід підготуватися: ретельно почистити телефон та ноутбуки, відредагувати власні акаунти у соцмережах та бути готовим до допиту, який проводять співробітники ФСБ на кордоні.

Також варто ретельно вибирати перевізника, аби не натрапити на шахраїв і в жодному разі не платити передплату за послуги, в тому числі за оформлення перепустки для виїзду з тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія війна окупація

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