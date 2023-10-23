Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні

Секретар РНБО: «Ми не усвідомлюємо рівень небезпеки, які несуть ці речі, які сьогодні лунають з вуст представників РФ»

Росії важко досягти військової перемоги, тому вона використовує свої ресурси для того, щоб зсередини підірвати здатність нашої держави до боротьби. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Панюта.Підсумки».

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«Російська Федерація не має спроможності вибороти нас військовим шляхом і тому вона зараз підіймає все, що у них є в запасниках для того, щоб зробити ситуацію з внутрішньої стабілізації. Це дуже небезпечна ситуація. Ми не усвідомлюємо рівень небезпеки, які несуть ці речі, які сьогодні лунають з вуст представників РФ… Коли мова йде, що треба повертати російську мову, треба розмовляти російською, домовлятися з росіянами чи відмовлятися від кордонів 1991 року – зараз усі наративи є вкрай небезпечними», – заявив Данілов.

Данілов також зазначив, що після значної кількості жертв та досягнення незалежності українцями, впровадження таких наративів стає вкрай ризикованим для внутрішньої стабільності країни. Він також підкреслив, що українська влада ретельно відслідковує всі подібні процеси.

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«Для України – це виклик. І треба давати відповідь. Якщо не будемо давати відповідь, то майте на увазі – ситуація 2010 та 2013 року, коли дізнались, що у нас в органах влади є представники РФ – я не хочу, щоб у нас таке повторювалось. А у нас таке може, на жаль, статися», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Загалом за добу ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.