Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів

Данілов вважає, що закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян «не такі добрі справи на фронті»

Данілов: «Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов впевнений, що керівництво Росії піде на закриття кордонів РФ. Про це Данілов заявив в інтерв'ю NV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Данілов вважає, що закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян «не такі добрі справи на фронті».

«Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років, як було раніше. Це ще раз каже про те, що в них не такі добрі справи на фронті. Але те, що сучасний Гітлер - Путін, поставив у цій війні на кін усю Росію, ми добре це бачимо», – сказав Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.