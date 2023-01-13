Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів
Данілов вважає, що закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян «не такі добрі справи на фронті»
фото з відкритих джерел

Данілов: «Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років» 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов впевнений, що керівництво Росії піде на закриття кордонів РФ. Про це Данілов заявив в інтерв'ю NV.

Данілов вважає, що закриття кордонів вкотре підтвердить, що у росіян «не такі добрі справи на фронті».

«Вони обов’язково закриють кордони, ми в цьому впевнені, для виїзду чоловіків до 65 років, а не до 60 років, як було раніше. Це ще раз каже про те, що в них не такі добрі справи на фронті. Але те, що сучасний Гітлер - Путін, поставив у цій війні на кін усю Росію, ми добре це бачимо», – сказав Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни. 

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України. 

Теги: росія війна путін влада небезпека Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українській розвідці відомо про угоду між Росією та Іраном
Росія готується до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе – Данілов
9 сiчня, 04:12
«Ми вас гризти будемо в співучій тиші ночі». Данілов емоційно відреагував на «перемир’я»
«Ми вас гризти будемо в співучій тиші ночі». Данілов емоційно відреагував на «перемир’я»
5 сiчня, 19:41
Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи
Як світ повірив в Україну. Данілов розповів про чотири дивовижні етапи
6 сiчня, 15:06

Події в Україні

Медведчук і Ко без мандатів, ситуація в енергетиці покращується. Головне за 13 січня
Медведчук і Ко без мандатів, ситуація в енергетиці покращується. Головне за 13 січня
Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська
Росіяни заявляють про підрив автомобіля одного з головних колаборантів Бердянська
Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів
Данілов повідомив, що влада РФ готує закриття кордонів
Українські десантники показали фото з Соледара
Українські десантники показали фото з Соледара
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку
Бої за Соледар тривають: Генштаб повідомив, що відбувається на Бахмутському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
87K
10 питань до Онуфрія. Духовенство Московської церкви висунуло вимоги до предстоятеля (відео)
68K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
39K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
37K
Звільнено вчительку, яка просила дитину говорити українською – Ніцой про скандал у Львові
36K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Сьогодні, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту