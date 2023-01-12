Данілов розповів, чого чекати від Росії на річницю вторгнення

Данілов: «Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними»

Секретар РНБО вважає, що у Кремлі вже «готуються до певних подій», оскільки «люблять дати»

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни, пише РБК-Україна .

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«Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії», – сказав Данілов.

При цьому, за словами секретаря РНБО, у Кремлі вже «готуються до певних подій», оскільки «люблять дати».

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«24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів», – припустив він.

Раніше радник міністра Олексія Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.