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В окупованому Криму пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників

У ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину. Про це повідомляє «Кримський вітер».

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників.

По вибухи та стрілянину повідомляють жителі Чорноморського. Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін.  Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні.

Теги: Крим вибух

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