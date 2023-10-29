В окупованому Криму пролунали вибухи

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників

У ніч проти 29 жовтня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали вибухи, також повідомляють про стрілянину. Про це повідомляє «Кримський вітер».

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До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників.

По вибухи та стрілянину повідомляють жителі Чорноморського. Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

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Раніше повідомлялося, що у Криму вибухнув патрульний корабель РФ.

Як повідомлялось, в окупованому Севастополі підірвався великий гідрографічний катер «Володимир Козицький» Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін. Завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г «Володимир Козицький» – пошук морських мін на дні.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що не виключено, що у тимчасово окупованому в Севастополі великий протимінний катер «Володимир Козицький» підірвався на російській міні.