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Данілов: війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Данілов: війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу
Агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації
фото: Укрінформ

Кожен хід Кремля погіршує його становище

Путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 тисяч росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення «глибинного народу», падіння рівня підтримки війни і найголовніше – стала потужним фактором політичної дестабілізації в РФ. Про це пише секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу – кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

Данілов: війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу фото 1

Так, на думку секретаря РНБО, спроба анексії українських територій спричинила безпрецедентну в історії ООН консолідація світу навколо підтримки України і засудження Росії.

Путінський ядерний шантаж спровокував повне перезавантаження і модернізація структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді.

Також РФ може втрати впливових партнерів – Індію та Китай.

Ракетні удари рашистів по столиці, містах України та критичній інфраструктурі сприяла прискоренню прийняття союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО, створенню потужної системи повітряного захисту.

«І найголовніше – агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду», – вважає Данілов.

Нагадаємо, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. 

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Теги: війна втрати Китай мобілізація смерть шантаж

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