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Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
фото з відкритих джерел

На початку вересня Данилов в інтерв'ю каналу «1+1» невтішно відгукнувся про Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович жорстко відповів на фразу секретаря РНБО Олексія Данілова «а хто такий Арестович?» в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна».

Ведуча запитала у Арестовича, що би він відповів Данілову на запитання «а хто такий Арестович».

«Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує», – сказав Арестович.

Нагадаємо, на початку вересня Данілов в інтерв'ю телеканалу «1+1» невтішно відгукнувся про радника Офісу президента Олексія Арестовича. У ході бесіди про те, що Київ був «під максимальним контролем» у перші дні вторгнення російських військ, телеведуча зазначила, що Арестович «посперечався б з цього приводу».

Данілов на це заявив:

«Арестович - це хто? У мене Арестович не працює, я не знаю цієї людини, я її бачив 2-3 рази в житті, вона може говорити все, що завгодно. Але я точно розумію, як це відбувалося і як воно було».

Додамо, що нещодавно радник Офісу президента, обговорюючи сучасну «культуру скасування» на тлі скандальних заяв американського бізнесмена Ілона Маска, досить грубо висловився про студентів Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, що радник Офісу президента та відомий блогер Арестович прокоментував на своїй сторінці в ФБ конфуз про надання йому звання полковника.

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Теги: Олексій Арестович Олексій Данілов

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