Байден: ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами

США подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили, запевнив Байден

Президент США Джо Байден обіцяє підтримку Україні та її громадянам у боротьбі проти Росії. Про це Байден написав у Twitter.

«Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами», – зазначив президент.

Нагадаємо, РФ на переговорах проявляє небачений конструктив.

Згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

Як відомо, наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках – дані з Пентагону.

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