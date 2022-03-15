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    Байден: ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами

    Байден запевнив, що США нададуть гуманітарну допомогу для порятунку українців - Байден: ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
    Байден запевнив, що США нададуть гуманітарну допомогу для порятунку українців
    фото: AFP

    США подбають про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили, запевнив Байден

    Президент США Джо Байден обіцяє підтримку Україні та її громадянам у боротьбі проти Росії. Про це Байден написав у Twitter.

    «Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами», – зазначив президент.

    Нагадаємо, РФ на переговорах проявляє небачений конструктив.

    Згідно з інформацією розслідувачів, угода про припинення війни може бути підписана через 2-3 дні – Bellingcat.

    Як відомо, наступ РФ зупинений майже на всіх напрямках – дані з Пентагону.

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    Теги: США Джозеф Байден війна Україна президент
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    Байден: ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами