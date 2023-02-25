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«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
Міністр оборони Олексій Резніков уже побував усередині танка Leopard 2, який 24 лютого прибув в Україну
фото: Facebook / Олексій Резніков

Коротке відео з дотепним висловом міністра вже розлетілося мережею 

Міністр оборони України Олексій Резніков зняв жартівливе відео про перші танки Leopard 2A4, які прибули з Польщі до України 24 лютого. Відповідний ролик опублікував YouTube-канал Militarnyi.

У короткому ролику під назвою «Перші #Leo2A4 в Україні» показано, як Резніков вилізає з нового західного танка, який до річниці вторгнення отримали наші військові.

На запитання про перші враження міністр дотепно відповів: «Przepraszam, gdzie jest droga do Moskwy?», що в перекладі з польської означає: «Перепрошую, де тут дорога на Москву?».

Крім того, очільник Міноборони виклав фотографії західних танків на своїй сторінці у Facebook і підписав, що в день річниці війни Україна отримала реальну підтримку для посилення спроможностей Сил оборони.

«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео) фото 1
фото: Facebook / Олексій Резніков

«Я радий прийняти перших звірят у нашому українському військово-технічному зоопарку!», – сказав він.

«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео) фото 2
фото: Facebook / Олексій Резніков

Міністр додав, що українці з нетерпінням чекають, що незабаром зможуть «прийняти більше «котиків».

Танк Leopard 2 – німецький основний бойовий танк третього покоління. Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall – така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Танк Leopard 2 оснащено двома кулеметами. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів.

Як повідомлялося, Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів

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Теги: Міноборони Олексій Резніков танки

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