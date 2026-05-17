Путін 20 років тому приїздив до українського міста із «ядерною кнопкою». Що він там робив?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кучма, Путін та Лукашенко у Новгороді-Сіверському у 2004 році
фото: скріншот із відео
Російському диктатору так сподобалася батьківщина Кучми, що він нібито пообіцяв – це місто ніколи не постраждає від російської зброї

Новгород-Сіверський – місто на півночі Чернігівщини, яке колись називали «колискою слов’янського братерства». 20 років тому тут приймали трьох президентів – України, Росії та Білорусі, а місцеві вірили, що особиста симпатія диктатора РФ до цього краю стане «оберегом» від війни. Сьогодні місто вчиться жити під звуки вибухів, а колишню гостинність змінив гіркий досвід виживання. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

«Кнопка Путіна» та снайпери на дахах: як це було у 2004-му

Червень 2004 року. Новгород-Сіверський, який є малою батьківщиною тодішнього президента Леоніда Кучми, готується до історичної події – його зустрічі з Олександром Лукашенком та Володимиром Путіном. Місто чепурили по-святковому: латали паркани, міняли ліхтарі, навіть стадіон окультурили, щоб пил від президентських гелікоптерів не летів людям на голови.

Наталія Разумейко, яка тоді працювала в апараті районної державної адміністрації, згадує присутність іноземних спецслужб із сумішшю іронії та жаху.

«Служби ФСБ були... Наші люди тоді говорили, що охоронці носили такий дипломат чорненький, прикутий до руки. Всі шепотілися: «Оце Путіна кнопка за ним ходить». Ми тоді сміялися: «О, ціла кнопка Путіна», – пригадує жінка.

Поки президенти відвідували Спасо-Преображенський монастир, на даху новозбудованого готелю «Слов’янський», який, за словами місцевих, звели на місці масових розстрілів часів Другої світової, чатували снайпери.

Міф про «улюблене місто»

Саме під час того візиту народилася легенда, яка роками заспокоювала новгородців. Путіну так сподобалася батьківщина Кучми, що він нібито пообіцяв – це місто ніколи не постраждає від російської зброї.

«Путін сказав: якщо ти приїдеш до мене на мою малу батьківщину, то в мене немає такого гарного місця, щоб показати. Йому дуже сподобалось», – пригадує пані Наталія.

Навіть після повномасштабного вторгнення у 2022 році ходили байки, що місто не обстрілюватимуть. Перші прильоти по місцевому ліцею в травні 2022-го багато хто вперто називав «випадковістю».

2025-й: кінець ілюзій

Злам стався восени 2025 року. Прихильність диктатора, про яку згадували десятиліттями, виявилася порожнім звуком. Росіяни почали системно бити по цивільній інфраструктурі: підстанції, будівля поліції, податкова.

Начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов зазначає, що тактика ворога змінилася – тепер місто атакують FPV-дронами та «Шахедами», намагаючись залякати населення.

«Вони б’ють навмання. Намагаються викликати спротив, невдоволення владою... Після влучання розкидають по групах повідомлення: мовляв, дивіться, влада вас не захищає», – каже Олександр Селіверстов.

Спогади про «хліб-сіль» для агресора тепер викликають лише огиду.

«Мені гідко про це говорити, але довелося давати квіти, щоб Путін поклав їх там, де є прізвища загиблих чайкінців... Тепер це неприємний факт у моєму житті», – підсумовує Наталія Разумейко.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін.

Також російський диктатор Володимир Путін має намір висунути нові територіальні вимоги до України після можливого захоплення Донбасу.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

