Окупований Маріуполь атакували безпілотники

Пожежа після вибухів у Маріуполі

Внаслідок атаки розгорілася масштабна пожежа в одному із районів Маріуполя

У ніч на 28 травня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

По всьому Маріуполю лунали потужні вибухи, після яких в одному із районів міста розгорілася масштабна пожежа.

Ймовірно, є ураження військових об'єктів російської окупаційної армії.

Як відомо, у ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк потрапили під атаку безпілотників.

За попередньою інформацією, у Нікольському уражено підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.