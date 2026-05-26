Пошкоджений ракетним ударом бізнес-центр Luwr у Києві буде частково демонтовано

БЦ Luwr на столичній Лукʼянівці після російського обстрілу, 24 травня 2026 року

У пошкодженому російською атакою бізнес-центрі Luwr на Лук’янівці планують частково демонтувати конструкції. Кілька поверхів зазнали значних руйнувань. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив власник БЦ Назар Бенч, інформує «Главком».

За словами власника бізнес-центру, після демонтажу пошкоджених елементів будівлю підсилюватимуть та відновлюватимуть несучі конструкції.

«Ми зараз розглядаємо варіант часткового демонтажу конструкцій у крайній лівій частині будівлі, де на кількох поверхах значні ушкодження. Після цього відновимо колони й зробимо підсилення», – сказав Бенч.

Для оцінки пошкоджень компанія залучає сертифікованого експерта, який уже працював із будівлею після попередніх обстрілів.

Роботи планують почати після вилучення уламків ракет та завершення обстеження. Також знадобиться спеціальна техніка через серйозні пошкодження фасаду та конструкцій.

Бізнес-центр Luwr площею 28 тисяч квадратних метрів відкрили незадовго до початку повномасштабного вторгнення. До 2022 року в оренду передали близько 60% площ, однак після російських атак роботу центру фактично зупинили.

Компанія також продовжує судовий процес проти РФ щодо компенсації за пошкодження будівлі та втрачений прибуток. За першим позовом сума збитків, за словами Бенча, становить понад $8,7 млн.

Крім того, власники готують заяву до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

ТОВ «БЦ «Лукʼянівський» – українська компанія, яка володіє бізнес-центром Luwr засноване у 2018 році, статутний капітал становить 5 млн грн, засновник – BCG Investment AG (Швейцарія), свідчать дані YouControl.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 24 травня постраждало 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Зауважимо, що масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня, імовірно, був спробою очільника Кремля Володимира Путіна приховати приниження після параду 9 травня у Москві та невдачі російської армії на фронті.

Зокрема, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

До слова, Збройні сили Російської Федерації розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення».