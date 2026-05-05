Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель
фото: Київська обласна прокуратура

Командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій

Справу трьох російських окупантів, які розстріляли мирного мешканця у Гостомелі під час окупації, скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

На початку березня 2026 року прокурори Київської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які під час окупації Гостомеля у березні 2022 року виконали злочинний наказ свого командира – вбити цивільного чоловіка.

Слідством встановлено, що командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного місцевого жителя, який був у цивільному одязі та не мав жодного відношення до бойових дій. Окупанти зупинили чоловіка на вулиці та відкрили по ньому вогонь з автоматів. Від вогнепального поранення в голову житель Гостомеля загинув на місці.

Наголошується, що всі троє росіян усвідомлювали: перед ними – мирний житель. Попри це, вони виконали злочинний наказ.

Наразі обвинувальний акт стосовно командира та двох його підлеглих скеровано до суду. Їм інкримінується порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах розслідування прокурори та слідчі провели комплексну роботу: огляди місця події, судово-медичні та генетичні експертизи, ексгумацію тіла, аналіз мобільних даних, допити свідків і процедури впізнання.

У прокуратурі наголошують, що умисне вбивство цивільних під час міжнародного збройного конфлікту є грубим порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином, який не має строку давності. Кожен винний рано чи пізно відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура ідентифіковала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. У березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення.

Читайте також:

Теги: війна Київщина Гостомель росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
20 квiтня, 20:25
Траса М-06 є ключовою транспортною артерією, що з'єднує столицю із західними регіонами
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
7 квiтня, 12:28
Колектив «Еверія» переміг у конкурсі
У РФ танець під заяву Путіна про війну переміг у дитячому конкурсі (відео)
7 квiтня, 20:57
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
8 квiтня, 23:39
Лейтенанту поліції Максиму Давиденку назавжди 34 роки
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Максима Давиденка
15 квiтня, 09:00
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
Нині триває 1514-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2026 року
17 квiтня, 08:24
Чоловік усвідомлював, що спілкується з представником держави-агресора, але погодився на співпрацю
Готував нові удари по київських ТЕЦ: затримано агента ФСБ
20 квiтня, 10:27
Українська армія повертає захоплені землі
Україна повертає свої землі: Сирський назвав площу звільнених територій
23 квiтня, 12:15

Новини

Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
Щеплення та тести: де у Києві працюватиме мобільний пункт вакцинації 5 травня
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
У Києві затримано псевдомінера, який лякав працівницю ТРЦ вибухівкою
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок: наслідки ударів по Київщині 5 травня
Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені
Нічна атака на Київщину: ворог ударив по житловому сектору, є поранені

Новини

Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua