Розстріл цивільного у Гостомелі: справу трьох окупантів скеровано до суду

Слідство встановило, що всі троє військових точно знали: перед ними був мирний житель

Командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного чоловіка, який був у цивільному одязі та не мав жодного стосунку до бойових дій

Справу трьох російських окупантів, які розстріляли мирного мешканця у Гостомелі під час окупації, скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

На початку березня 2026 року прокурори Київської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру трьом військовослужбовцям РФ, які під час окупації Гостомеля у березні 2022 року виконали злочинний наказ свого командира – вбити цивільного чоловіка.

Слідством встановлено, що командир штурмової роти наказав підлеглим розстріляти беззбройного місцевого жителя, який був у цивільному одязі та не мав жодного відношення до бойових дій. Окупанти зупинили чоловіка на вулиці та відкрили по ньому вогонь з автоматів. Від вогнепального поранення в голову житель Гостомеля загинув на місці.

Наголошується, що всі троє росіян усвідомлювали: перед ними – мирний житель. Попри це, вони виконали злочинний наказ.

Наразі обвинувальний акт стосовно командира та двох його підлеглих скеровано до суду. Їм інкримінується порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах розслідування прокурори та слідчі провели комплексну роботу: огляди місця події, судово-медичні та генетичні експертизи, ексгумацію тіла, аналіз мобільних даних, допити свідків і процедури впізнання.

У прокуратурі наголошують, що умисне вбивство цивільних під час міжнародного збройного конфлікту є грубим порушенням Женевських конвенцій і воєнним злочином, який не має строку давності. Кожен винний рано чи пізно відповідатиме перед законом.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура ідентифіковала та заочно повідомила про підозру двом російським військовослужбовцям за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. У березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин по вул. Свято-Покровській окупанти облаштували тимчасовий військовий пункт. Для розвантаження та переміщення боєприпасів вони намагалися залучити місцеве цивільне населення.