Делегація Литви відвідала зону ООС



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Литовці відвідали Авдіївку, Курахово та Селідово

Литовська делегація 17 червня відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієнє. Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.

«Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим», - повідомили в штабі ООС.

Також після візиту представники України та Литви обговорили питання взаємних інтересів та висловили думки про аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

Нагадаємо, Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні.