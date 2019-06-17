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    Події в Україні

    Делегація Литви відвідала зону ООС

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    Делегація Литви відвідала зону ООС

    Литовці відвідали Авдіївку, Курахово та Селідово

    Литовська делегація 17 червня відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    Під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієнє. Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.

    «Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим», - повідомили в штабі ООС.

    Також після візиту представники України та Литви обговорили питання взаємних інтересів та висловили думки про аспекти розширення співробітництва між двома країнами.

    Нагадаємо, Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні.

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