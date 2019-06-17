Делегація Литви відвідала зону ООС
Литовці відвідали Авдіївку, Курахово та Селідово
Литовська делегація 17 червня відвідала зону проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієнє. Посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.
«Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим», - повідомили в штабі ООС.
Також після візиту представники України та Литви обговорили питання взаємних інтересів та висловили думки про аспекти розширення співробітництва між двома країнами.
Нагадаємо, Міноборони назвало кількість загиблих воїнів ЗСУ в травні.