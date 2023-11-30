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Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
За словами нардепа Гончаренка, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію після набуття такого права не пізніше, ніж за три місяці
фото з відкритих джерел

У пояснювальній записці до проєкту сказано: Ситуація невизначеності термінів служби «призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців»

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану. Як повідомив автор проєкту нардеп Олексій Гончаренко документ надасть право українським захисникам добровільно звільнитися з військової служби.

За словами нардепа, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію після набуття такого права не пізніше, ніж за три місяці. Ті, хто на момент досягнення 18 місяців служби виконують завдання та беруть безпосередню участь у веденні бойових дій, зможуть подати рапорт протягом трьох місяців після завершення таких завдань.

Гончаренко зазначає, якщо військові висловили бажання продовжувати службу, то вони не будуть демобілізовані.

У пояснювальній записці до проєкту сказано, що наразі ситуація невизначеності термінів служби «призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців» та «соціальної напруги» між військовими та цивільними.

Нагадаємо, Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації.

Як ми повідомляли, український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність.

Зазначимо, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.

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Теги: демобілізація мобілізація депутат Олексій Гончаренко війна

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