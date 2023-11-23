Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації: коли його можуть ухвалити

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації: коли його можуть ухвалити
фото ілюстративне

Парламент має намір врегулювати питання з призовним віком

У Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Арахамія зазначив, останнім часом з'являється багато інформації щодо удосконалення процедури мобілізації й демобілізації. – «Десь це просто чиїсь ідеї, без консультацій з військовими. Десь – нотатки з обговорень, які постійно проходять у Комітеті з питань нацбезпеки».

«Зараз ми намагаємося розробити комплексний документ, який би стосувався таких питань: Що робити з людьми, які вже два роки воюють без ротації? Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп? Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися. Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити», – йдеться в повідомленні.

Також, як зауважив депутат, необхідно врегулювати питання з призовним віком.

До кінця року за участі Міноборони і Генштабу ЗСУ планується розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання.

«Коли щодо нього буде консенсус – він буде винесений у зал», – додав очільник «Слуги народу».

Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових.

Читайте також: Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
Теги: мобілізація війна Україна військові Давид Арахамія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документ пропонує розширити список осіб, які можуть бути звільнені зі служби 
Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових
22 листопада, 13:10
Дружинам мобілізованих у РФ забороняють протестувати та навіть звинувачують їх у роботі на ЗСУ
Протести дружин мобілізованих росіян. Кремль поставив задачу регіонам
22 листопада, 10:39
Парламент може зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
20 листопада, 12:05

Політика

Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Міноборони повідомило, у якому форматі тепер працюватиме Контактна група «Рамштайн»
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Одарченка
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Зеленський пояснив важливість сьогоднішніх санкцій проти РФ (відео)
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Голова Євроради Мішель перелічив успіхи ЗСУ у контрнаступі
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua