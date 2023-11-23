Рада готує комплексний закон щодо мобілізації: коли його можуть ухвалити

Парламент має намір врегулювати питання з призовним віком

У Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

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Арахамія зазначив, останнім часом з'являється багато інформації щодо удосконалення процедури мобілізації й демобілізації. – «Десь це просто чиїсь ідеї, без консультацій з військовими. Десь – нотатки з обговорень, які постійно проходять у Комітеті з питань нацбезпеки».

«Зараз ми намагаємося розробити комплексний документ, який би стосувався таких питань: Що робити з людьми, які вже два роки воюють без ротації? Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп? Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися. Є військові з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання, і питання з ними треба юридично вирішити», – йдеться в повідомленні.

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Також, як зауважив депутат, необхідно врегулювати питання з призовним віком.

До кінця року за участі Міноборони і Генштабу ЗСУ планується розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання.

«Коли щодо нього буде консенсус – він буде винесений у зал», – додав очільник «Слуги народу».

Раніше нардеп Гончаренко повідомляв, що Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових.