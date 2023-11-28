Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
«Запрошення» до ТЦК можуть вручити чоловікам, які належать до однієї з п’яти категорій
фото з відкритих джерел

Мобілізацію в Україні подовжили до 14 лютого наступного року

Верховна Рада вдев’яте подовжила мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року. Таким чином, військовозобов'язані й надалі отримуватимуть повістки і про те, кого можуть призвати до лав ЗСУ вже у грудні, йдеться у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У документі говориться, що на цей момент мобілізації підлягають громадяни України, віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та резервістами. Виключенням є лише чоловіки, які не досягли 27-річного віку та не проходили строкову службу – призивати їх до лав ЗСУ у примусовому порядку ТЦК не мають права.

У грудні вручити повістку на роботі, на вулиці або ж за місцем проживання можуть будь-якому військовозобов'язаному, який належить до однієї із п’яти категорій:

  • придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;
  • зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;
  • придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;
  • зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;
  • придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.

Після вручення повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.  Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.

Читайте також: Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
Теги: війна мобілізація військомат повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цілі Путіна щодо України не змінилися
Голова Служби зовнішньої розвідки розкрив плани Путіна щодо України і Заходу
23 листопада, 08:00
За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті
Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни
22 листопада, 21:00
Розробляються роботи для евакуації поранених під шквальним вогнем
Україна розробляє роботів для війни
18 листопада, 07:25
Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання низки угод із рекрутинговими компаніями
Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ: чого чекати військовозобов’язаним
13 листопада, 19:26
Шольц закликав готуватися до довгої війни РФ проти України
Шольц закликав готуватися до довгої війни РФ проти України
10 листопада, 15:04
Мелітополь уже півтора року перебуває під російською окупацією
В окупованому Мелітополі прогримів вибух
4 листопада, 12:12
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
Наступ на Харківщину та штурм Мар’їнки: як пройшов день на фронті
3 листопада, 19:11
Росіян атакували Херсон
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
2 листопада, 15:02
Розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС
30 жовтня, 20:49

Суспільство

Проєкт Метінвесту «Азовсталь. Символ незламності» здобув гран-прі Effie Awards Ukraine 2023
Проєкт Метінвесту «Азовсталь. Символ незламності» здобув гран-прі Effie Awards Ukraine 2023
Словацькі перевізники знову взялися погрожувати Україні
Словацькі перевізники знову взялися погрожувати Україні
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
Депутат у жолуді: соцмережі висміяли керівника лісової галузі Рівненщини
Депутат у жолуді: соцмережі висміяли керівника лісової галузі Рівненщини
Facebook українців атакують шахраї: як вберегтися від цинічної схеми
Facebook українців атакують шахраї: як вберегтися від цинічної схеми
Подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році. Згадаймо Анну Ярмуратій
Подалася до лав ЗСУ ще у 2016 році. Згадаймо Анну Ярмуратій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
56K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
32K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
25K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
24K
«Батько не залишив заповіту». Син Кернеса розповів, як родина ділила спадок ексмера Харкова
13K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua