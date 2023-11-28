Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список

«Запрошення» до ТЦК можуть вручити чоловікам, які належать до однієї з п’яти категорій

Мобілізацію в Україні подовжили до 14 лютого наступного року

Верховна Рада вдев’яте подовжила мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року. Таким чином, військовозобов'язані й надалі отримуватимуть повістки і про те, кого можуть призвати до лав ЗСУ вже у грудні, йдеться у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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У документі говориться, що на цей момент мобілізації підлягають громадяни України, віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та резервістами. Виключенням є лише чоловіки, які не досягли 27-річного віку та не проходили строкову службу – призивати їх до лав ЗСУ у примусовому порядку ТЦК не мають права.

У грудні вручити повістку на роботі, на вулиці або ж за місцем проживання можуть будь-якому військовозобов'язаному, який належить до однієї із п’яти категорій:

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придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;

зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;

придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;

придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.

Після вручення повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.