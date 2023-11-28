Мобілізація та демобілізація: які зміни Рада готує для українців

Уже напрацьовані два проєкти – один щодо соціального захисту військовослужбовців, а другий – щодо мобілізації та проходження військової служби

Верховна Рада готує новий великий законопроєкт, щоб прибрати конфліктні ситуації при врученні повісток та зловживання під час мобілізації. Про це розповів народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Oboz.ua.

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Веніславський сказав, що парламентарі та представники сектору безпеки та оборони декілька місяців працюють над документом з удосконалення мобілізації, але глобальних змін чекати не відбудеться. За його словами, вже напрацьовані два проєкти – один щодо соціального захисту військовослужбовців, а другий – щодо мобілізації та проходження військової служби.

«Під час війни в країні накопичилося певне коло проблем із мобілізацією, які потребували вирішення. Нині їх постійно розглядаються на комітеті, де на засіданнях завжди присутні представники ТЦК – вони озвучують нагальні проблеми, з якими мають справу під час вручення повісток», – пояснив нардеп.

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Основні положення законопроєкту:

відпустки для військових, зокрема тих, у кого народилися діти або кого визволили з полону;

право військових на демобілізацію протягом 18 або 36 місяців безперервної служби, але остаточного рішення з цього приводу ще немає;

зменшити коло громадян лише до членів сім’ї першого ступеня споріднення, які мають право на відстрочку через догляд особи з інвалідністю I та II груп або того, хто потребує постійної опіки;

зміна порядку надання відстрочки від призову особам, які здобувають другу, третю вищу освіту.

Нагадаємо, раніше ЗСУ повідомили, коли призиватимуть жінок на службу.

Також народний депутат, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що співробітники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) наразі не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак до кінця року з’явиться новий законопроєкт, який розширить їхні права.