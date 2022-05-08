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    Події в Україні

    День Матері, обпалений війною: вітання президента та щемливі фото

    Зеленський у захваті від героїзму українських мам - День Матері, обпалений війною: вітання президента та щемливі фото

    Зеленський у захваті від героїзму українських мам

    фото зі сторінки президента

    У другу неділю травня українці відзначають свято найрідніших жінок – матусь

    Президент України Володимир Зеленський 8 травня, на День Матері, на своїх сторінках у соцмережах оприлюднив зворушливі фото українок. Також він подякував усім мамам, які борються за своїх дітей і захищають Україну.

    «Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам. Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України. Шана і вдячність вам! Зі святом!», – написав глава держави.

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    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента
    Зеленський у захваті від героїзму українських мам. фото зі сторінки президента

    Автори фото: Wolfgang Schwan, Erin Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.

    Нагадаємо, також Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео).

    Саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні.

    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    День Матері, обпалений війною: вітання президента та щемливі фото