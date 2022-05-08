День Матері, обпалений війною: вітання президента та щемливі фото

У другу неділю травня українці відзначають свято найрідніших жінок – матусь

Президент України Володимир Зеленський 8 травня, на День Матері, на своїх сторінках у соцмережах оприлюднив зворушливі фото українок. Також він подякував усім мамам, які борються за своїх дітей і захищають Україну.

«Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам. Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України. Шана і вдячність вам! Зі святом!», – написав глава держави.

Автори фото: Wolfgang Schwan, Erin Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.

Нагадаємо, також Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення (відео).

Саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні.