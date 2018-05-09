День Перемоги: Поліція відкрила п’ять справ та склала 16 адмінпротоколів

Масові заходи Україні відвідало 460 тисяч осіб

Про це сьогодні, 9 травня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. «Загалом з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося близько 1600 заходів, участь у них взяли понад 460 тисяч осіб. У посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців», - зазначив перший заступник міністра



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Поліцейські

Масові заходи Україні відвідало 460 тисяч осіб

Про це сьогодні, 9 травня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Загалом з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося близько 1600 заходів, участь у них взяли понад 460 тисяч осіб. У посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Він також сказав, що завдяки активному долученню керівників регіональних головних управлінь вдалося втримати контроль над ситуацією та забезпечити порядок під час масових заходів.

«Грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано», - запевнив Сергій Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ додав, що всього до органів поліції доставлено 28 осіб, відносно 16 з них складено адмінпротоколи, зокрема за ст. 173-3 КУпАП (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки).

Також відкрито п’ять кримінальних проваджень. Чотири за ст. 436-1 ККУ (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) та один за ч.1 ст.125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження).

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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