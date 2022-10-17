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СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ «розколола» російських карателів, які знищували українців на Харківщині (фото)

Загарбники проводили так звані «зачистки» місцевого населення та «полювали» на АТОвців

Співробітники Служби безпеки України провели масштабну роботу із бойовиками приватної військової компанії РФ, яких спецпризначенці Служби захопили у полон під час бойової операції минулого тижня. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Наразі отримано вичерпну доказову базу їхніх воєнних злочинів та звірств, які вони вчинили на тимчасово окупованій Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки встановила, що перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані «зачистки» місцевого населення та «полювали» на АТОвців.

Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського гру, а ще двоє – найманці приватної військової компанії.

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На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО.

За даними слідства, всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування. Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону.

Нагадаємо, СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ.

Теги: СБУ харчування полон населення

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