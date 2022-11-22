Окупаційна влада Севастополя заявила про спробу атаки на ТЕС

На підльоті до Балаклавської ТЕС було збито два безпілотники

Екстренні служби окупантів не зафіксували жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури

Окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів. Про це повідомляє так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв в Telegram.

За його словами, на підльоті до Балаклавської ТЕС, яка знаходиться в Севастополі, нібито збили два безпілотники.

Він також розповів, що російський флот «відбив атаки ще трьох дронів».

«Екстренні служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих також немає», – додав Развожаєв.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму прогриміла серія вибухів.

Нагадаємо, раніше Міноборони України дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни. ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

Згодом з’явилося повідомлення, що окупований рашистами Крим може бути звільнений в січні наступного року.