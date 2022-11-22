Що відбувається зараз на Кінбурнській косі: інформація від військових

На Кінбурнській косі наразі ще перебувають сили ворога

Поки Кінбурнська коса (Миколаївська область) перебуває під контролем російських окупантів, військова операція щодо її звільнення триває. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 22 листопада.

«Наразі там знаходяться сили ворога, і ми продовжуємо військову операцію. Тому якщо й творити навколо якийсь шум, то це дозволено лише морю. І нехай шторм зараз допоможе змити ворога з неї. Як тільки коса буде звільнена або справді будуть суттєві результати щодо цієї роботи, тоді ми прозвітуємо», – повідомила Гуменюк.

Зазначимо, як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, для повної деокупації Миколаївської області ЗСУ залишилося звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

«У нас там залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично вийшли з області, що воює», – сказав він.

Глава ОВА також додав, що у Миколаївській області проводиться робота щодо відновлення деокупованих територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Кінбурнській косі (Миколаївська область) українські захисники вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів. Саме звідти ворожі війська обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

Як відомо, триває 272 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.