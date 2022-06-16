Столтенберг пояснив Папі Римському, хто відповідає за війну в Україні

Столтенберг: «Війна в Україні – це війна президента Путіна»

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність російський диктатор Володимир Путін. Про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, коментуючи на прохання журналістів слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути «певним чином спровокована».

«НАТО – це оборонний альянс. І війна в Україні – це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, – підтримує незалежну суверенну державу в Європі – Україну», – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.

«Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України», – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

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