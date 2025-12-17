Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Аеропорти України будуть готуватися до відновлення рейсів після відкриття повітряного простору
колаж: glavcom.ua

Аеропорти з цілою інфраструктурою повинні будуть пройти внутрішні аудити, обстеження обладнання, оновлення документації

Відновлення роботи українських аеропортів після відкриття повітряного простору не буде миттєвим і потребуватиме щонайменше трьох місяців підготовки. Про це заявив в.о. голови Державної авіаційної служби України Данііл Меншиков в інтерв’ю «ЦТС».

За його словами, навіть ті аеропорти, які зберегли інфраструктуру, повинні пройти низку обов’язкових процедур перед запуском цивільних рейсів.

«Мінімум три місяці для відновлення роботи точно знадобиться після відкриття повітряного простору для тих аеропортів, інфраструктура яких збережена», – наголосив Меншиков.

Йдеться, зокрема, про проведення внутрішніх аудитів, обстеження інфраструктури та спецтехніки, аналіз кадрового забезпечення, оновлення документації та проходження аудиту Державіаслужби.

Меншиков повідомив, що ключові аеропорти: Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, Львів, Харків і Запоріжжя - уже мають плани відновлення та постійно їх оновлюють. Протягом 2024–2025 років Державіаслужба провела позапланові перевірки частини з них, оцінивши фактичний стан інфраструктури та готовність до відновлення операційної діяльності.

«Ситуація з аеропортами складна, але не критична для тих, хто зберіг інфраструктуру», – зазначив очільник ДАС.

Водночас він визнав, що ситуація з регіональними аеропортами є значно складнішою. Багато з них ще до повномасштабної війни мали проблеми з фінансуванням, обладнанням і персоналом, а бойові дії лише посилили ці виклики.

«Після перемоги саме регіональні аеропорти можуть стати драйверами економічного відновлення областей», – додав Меншиков.

Окрім підготовки до запуску аеропортів, Державіаслужба продовжує нагляд за авіакомпаніями, сертифікацію та інспекції повітряних суден. За словами Меншикова, станом на 1 грудня 2025 року під наглядом регулятора перебувають 659 повітряних суден українського реєстру, частина з яких активно працює за кордоном.

Також очікується зростання пасажиропотоку: у 2025 році українські авіакомпанії, за попередніми оцінками, перевезуть близько 670 тисяч пасажирів, що майже на 40% більше, ніж у 2024 році.

«Попри війну українські авіакомпанії не просто виживають - вони нарощують обсяги», – підсумував очільник ДАС.

Нагадаємо, повітряний простір України для цивільної авіації залишається закритим з 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію Росії.

Читайте також:

Теги: війна літак аеропорт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир та війна президента Трампа для України
Мирний план від США: ефект бомби для світу
22 листопада, 23:07
Вибори під час війни. Що це означає?
Вибори під час війни. Що це означає?
10 грудня, 09:14
Європейські чиновники не враховуватимуть застереження Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС
ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»
11 грудня, 10:33
Альбом «Без страху» – мистецький маніфест для вшанування та згуртування бійців Сухопутних військ у день їхнього професійного свята
«Культурні сили» присвятили альбом сухопутним військам
12 грудня, 15:21
Зеленський обговорив з Деніелом Дрісколлом війну в Україні
Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни – президент
20 листопада, 20:34
Путін зробив заяву про мирний план США для України
Путін підтвердив, що отримав американський план миру
21 листопада, 19:53
Тимур Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих, аби ті прийняли неякісні бронежилети
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
23 листопада, 19:09
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 368 танків
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
25 листопада, 06:43
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 09:21

Події в Україні

Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (фото)
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Центр протидії дезінформації пояснив, чому РФ знову заявила про нібито захоплення Куп'янська
Центр протидії дезінформації пояснив, чому РФ знову заявила про нібито захоплення Куп'янська

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua