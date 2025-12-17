Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни

Аеропорти України будуть готуватися до відновлення рейсів після відкриття повітряного простору

Аеропорти з цілою інфраструктурою повинні будуть пройти внутрішні аудити, обстеження обладнання, оновлення документації

Відновлення роботи українських аеропортів після відкриття повітряного простору не буде миттєвим і потребуватиме щонайменше трьох місяців підготовки. Про це заявив в.о. голови Державної авіаційної служби України Данііл Меншиков в інтерв’ю «ЦТС».

За його словами, навіть ті аеропорти, які зберегли інфраструктуру, повинні пройти низку обов’язкових процедур перед запуском цивільних рейсів.

«Мінімум три місяці для відновлення роботи точно знадобиться після відкриття повітряного простору для тих аеропортів, інфраструктура яких збережена», – наголосив Меншиков.

Йдеться, зокрема, про проведення внутрішніх аудитів, обстеження інфраструктури та спецтехніки, аналіз кадрового забезпечення, оновлення документації та проходження аудиту Державіаслужби.

Меншиков повідомив, що ключові аеропорти: Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, Львів, Харків і Запоріжжя - уже мають плани відновлення та постійно їх оновлюють. Протягом 2024–2025 років Державіаслужба провела позапланові перевірки частини з них, оцінивши фактичний стан інфраструктури та готовність до відновлення операційної діяльності.

«Ситуація з аеропортами складна, але не критична для тих, хто зберіг інфраструктуру», – зазначив очільник ДАС.

Водночас він визнав, що ситуація з регіональними аеропортами є значно складнішою. Багато з них ще до повномасштабної війни мали проблеми з фінансуванням, обладнанням і персоналом, а бойові дії лише посилили ці виклики.

«Після перемоги саме регіональні аеропорти можуть стати драйверами економічного відновлення областей», – додав Меншиков.

Окрім підготовки до запуску аеропортів, Державіаслужба продовжує нагляд за авіакомпаніями, сертифікацію та інспекції повітряних суден. За словами Меншикова, станом на 1 грудня 2025 року під наглядом регулятора перебувають 659 повітряних суден українського реєстру, частина з яких активно працює за кордоном.

Також очікується зростання пасажиропотоку: у 2025 році українські авіакомпанії, за попередніми оцінками, перевезуть близько 670 тисяч пасажирів, що майже на 40% більше, ніж у 2024 році.

«Попри війну українські авіакомпанії не просто виживають - вони нарощують обсяги», – підсумував очільник ДАС.

Нагадаємо, повітряний простір України для цивільної авіації залишається закритим з 24 лютого 2022 року через повномасштабну агресію Росії.