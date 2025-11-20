Головна Країна Політика
Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни – президент

glavcom.ua
Зеленський обговорив з Деніелом Дрісколлом війну в Україні
фото: скриншот з відео

Президент: Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу

Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом поговорив «про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», – йдеться у повідомленні.

Окремо президент поінформував про удар Росії по Тернополю. «Ракета Х-101, якою вчора російська армія вдарила по звичайній багатоповерхівці, виготовлена 2025 року. У ній – 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем. Передав міністру Дрісколлу конкретні матеріали з інформацією щодо компаній – виробників критичних компонентів, країн походження та самих цих деталей», – сказав Зеленський.

«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними. Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. 

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Водночас європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

