ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»

Бельгії загрожує «ізоляція» через відмову підтримати фінансування для України

Європейські посадовці розглядають варіант ігнорування Бельгії через її відмову підтримати виплату Україні «репараційної позики» з заморожених російських активів. Якщо бельгійський уряд продовжить блокувати план, його дипломати та лідери можуть опинитися в «ізоляції» та втратити право голосу у ключових рішеннях ЄС. Про це повідомляє видання Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер так довго чинив опір плану фінансування кредиту за рахунок заморожених російських активів, які в основному знаходяться в Бельгії, що дипломати з усіх країн ЄС тепер розробляють стратегії, щоб переконати його підтримати цю ідею.

Бельгійський прем'єр побоюється, що Бельгія опиниться в скрутному становищі, якщо гроші доведеться повертати, і тепер просить додаткових заходів безпеки. Він прагне, щоб ЄС надав додатковий грошовий резерв на додаток до фінансових гарантій і посилених заходів безпеки для покриття потенційних юридичних суперечок і врегулювань – ідея, якій багато європейських урядів протистоять.

Бельгія надіслала список поправок до пропозиції Єврокомісії, які вона хоче внести, щоб гарантувати, що вона не буде змушена виплачувати гроші РФ самостійно. Посли будуть переглядати вимоги Бельгії, з'ясовувати найсерйозніші проблеми і шукати способи їх вирішення.

За тиждень до зустрічі лідерів тон ЄС у спілкуванні з Бельгією стає серйознішим. Якщо де Вевер продовжить блокувати план, він опиниться в незручному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською, розповів один з європейських дипломатів. Бельгійський лідер, зокрема, буде ізольований і ігнорований, так само як угорський прем’єр Віктор Орбан.

Бельгії дають зрозуміти, що якщо вона не приєднається до угоди, її дипломати, міністри та лідери «втратять право голосу в ЄС». Європейські посадовці ігноруватимуть побажання і побоювання Бельгії, пов'язані з довгостроковим бюджетом ЄС на 2028-2034 роки, що стане серйозною проблемою для її уряду. Думка Бельгії щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися, на їхні телефонні дзвінки не відповідатимуть.

Дипломати, які спілкувалися з виданням, підкреслили, що нинішні складні обставини потребують рішучих дій.

Видання також зазначає, що одним із можливих шляхів ухвалення рішення щодо репараційного кредиту є голосування кваліфікованою більшістю, ігноруючи позицію Бельгії. Проте дипломати додають, що цей варіант наразі не розглядається серйозно.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити використання податків із заморожених російських активів на €140 млрд, що зберігаються в Брюсселі. Члени ЄС звинувачують уряд Барта де Вевера у непрозорості та побоюються, що частина коштів може залишатися у бюджеті Бельгії замість того, щоб надходити Україні.