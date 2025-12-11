Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»
Європейські чиновники не враховуватимуть застереження Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС
фото з відкритих джерел

Бельгії загрожує «ізоляція» через відмову підтримати фінансування для України

Європейські посадовці розглядають варіант ігнорування Бельгії через її відмову підтримати виплату Україні «репараційної позики» з заморожених російських активів. Якщо бельгійський уряд продовжить блокувати план, його дипломати та лідери можуть опинитися в «ізоляції» та втратити право голосу у ключових рішеннях ЄС. Про це повідомляє видання Politico.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер так довго чинив опір плану фінансування кредиту за рахунок заморожених російських активів, які в основному знаходяться в Бельгії, що дипломати з усіх країн ЄС тепер розробляють стратегії, щоб переконати його підтримати цю ідею.

Бельгійський прем'єр побоюється, що Бельгія опиниться в скрутному становищі, якщо гроші доведеться повертати, і тепер просить додаткових заходів безпеки. Він прагне, щоб ЄС надав додатковий грошовий резерв на додаток до фінансових гарантій і посилених заходів безпеки для покриття потенційних юридичних суперечок і врегулювань – ідея, якій багато європейських урядів протистоять.

Бельгія надіслала список поправок до пропозиції Єврокомісії, які вона хоче внести, щоб гарантувати, що вона не буде змушена виплачувати гроші РФ самостійно. Посли будуть переглядати вимоги Бельгії, з'ясовувати найсерйозніші проблеми і шукати способи їх вирішення.

За тиждень до зустрічі лідерів тон ЄС у спілкуванні з Бельгією стає серйознішим. Якщо де Вевер продовжить блокувати план, він опиниться в незручному становищі для лідера країни, яка так довго була проєвропейською, розповів один з європейських дипломатів. Бельгійський лідер, зокрема, буде ізольований і ігнорований, так само як угорський прем’єр Віктор Орбан.

Бельгії дають зрозуміти, що якщо вона не приєднається до угоди, її дипломати, міністри та лідери «втратять право голосу в ЄС». Європейські посадовці ігноруватимуть побажання і побоювання Бельгії, пов'язані з довгостроковим бюджетом ЄС на 2028-2034 роки, що стане серйозною проблемою для її уряду. Думка Бельгії щодо пропозицій ЄС не буде враховуватися, на їхні телефонні дзвінки не відповідатимуть.

Дипломати, які спілкувалися з виданням, підкреслили, що нинішні складні обставини потребують рішучих дій.

Видання також зазначає, що одним із можливих шляхів ухвалення рішення щодо репараційного кредиту є голосування кваліфікованою більшістю, ігноруючи позицію Бельгії. Проте дипломати додають, що цей варіант наразі не розглядається серйозно.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити використання податків із заморожених російських активів на €140 млрд, що зберігаються в Брюсселі. Члени ЄС звинувачують уряд Барта де Вевера у непрозорості та побоюються, що частина коштів може залишатися у бюджеті Бельгії замість того, щоб надходити Україні. 

Читайте також:

Теги: міністр гроші Бельгія фінансування росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегічний хімзавод «Акрон» у Росії зазнав удару дронів
Пожежа виникла на стратегічному хімзаводі «Акрон» після атаки дронів у Росії
Сьогодні, 07:21
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
8 грудня, 16:16
Туреччина не вітає удари по танкерах у Чорному морі
МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери
4 грудня, 20:59
Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
Геройка чи Героїня? Мовознавиця пояснила, чи треба утворювати фемінітив до «Героя України»
3 грудня, 22:00
«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
26 листопада, 14:33
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56
Зеленський наголосив на важливості поточної дипломатичної активності
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
23 листопада, 14:02
АТ «НАЕК «Енергоатом» замовила в ТОВ «Олімп Мотор» легкових автомобілів загальною сумою на 6,81 млн грн
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
21 листопада, 11:46
Уламки зруйнованих об’єктів підуть на реконструкцію українських міст
Уламки зруйнованих будівель стануть матеріалом для відбудови України
20 листопада, 15:53

Політика

ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»
ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
Українець, який провів успішні переговори з Путіним у 2019 році, розказав, чим краща російська дипломатія
Українець, який провів успішні переговори з Путіним у 2019 році, розказав, чим краща російська дипломатія
Трамп пригрозив війною президенту Колумбії
Трамп пригрозив війною президенту Колумбії
Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua