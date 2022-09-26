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Банкова пояснила, чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію

Альона Боженко
glavcom.ua
Банкова пояснила, чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію
Чи проводитиме Україна додаткову мобілізацію
фото ілюстративне

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони»

Наразі Україна не планує проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним «часткової мобілізації». Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає Tagesschau.de.

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців», – сказав він.

Разом з тим Подоляк додав, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдуже на жертви.

Він також запевнив, що наступ ЗСУ не зупинився і пообіцяв, що незабаром можна буде чекати позитивних новин з фронту. При цьому Подоляк підкреслив, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії, наступним кроком буде відвоювання територій і знищення збройних сил РФ, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки – саме не радянські танки, які є неефективними, а машини західного зразка, такі як Leopard 2.

Додамо, раніше Подоляк заявляв, що російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем

26 вересня о 15 годині партизани анонсували екстрене звернення. Тим часом дагестанців закликають готуватися і продовжувати боротьбу. 
 
Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня). 

Нагадаємо, на думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: фронт Україна військові росія Михайло Подоляк наступ танки мобілізація радник

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