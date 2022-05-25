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    Російські загарбники не полишають наміру окупувати Одесу – ОК «Південь»

    Ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів &mdash; це не химера - Російські загарбники не полишають наміру окупувати Одесу – ОК «Південь»
    Ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів — це не химера
    фото з відкритих джерел

    Корабельні угруповання окупантів переформатовуються та посилюються

    Місто Одеса залишається у пріоритетах ворога до захоплення та окупації. Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

    «Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення, бажаною до окупації, але вона така само бажана для мирного життя самими одеситами», – наголосили у пресцентрі.

    Гуменюк додала, що корабельні угруповання окупантів переформатовуються, посилюються, перевозять вантажі.

    З її слів, ворог намагається облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. До того ж у Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони.

    «Ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів — це не химера, це абсолютно можливо», – зазначила Гуменюк.

    У пресцентрі додали, що ракетні кораблі росіяни залишаються у північно-західній частині Чорного моря і продовжують загрожувати Україні ракетними ударами. Зокрема, командування зафіксувало декілька пусків ракет з моря у різні регіони України.

    Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

    Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

    Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Російські загарбники не полишають наміру окупувати Одесу – ОК «Південь»