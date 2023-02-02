ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку

Шторм не заважає ворогові тримати кораблі на бойовому чергуванні в морі

Росія може готуватися до завдання нового ракетного удару по Україні. На це вказують маневри ворога в Чорному морі. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Наразі корабельне угрупування продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась загальна кількість корабельного угруповування. На цей момент – це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли в пункти базування, що може свідчити, скоріш за все, про певну підготовку», – розповіла Гуменюк.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня уточнила, що в діях росіян вже не раз спостерігалася певна послідовність. «Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до маневрів щодо масованого ракетного удару», – зазначила Гуменюк.

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При цьому вона зазначила, що цього разу шторм не заважає ворогові тримати кораблі на бойовому чергуванні в морі, що вчергове може свідчити про підготовку РФ. На уточнююче питання, чи готуються росіяни до чергового ракетного удару, вона відповіла: «Цілком імовірно».

Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.