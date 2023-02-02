Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
фото ілюстративне

Шторм не заважає ворогові тримати кораблі на бойовому чергуванні в морі

Росія може готуватися до завдання нового ракетного удару по Україні. На це вказують маневри ворога в Чорному морі. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Наразі корабельне угрупування продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась загальна кількість корабельного угруповування. На цей момент – це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли в пункти базування, що може свідчити, скоріш за все, про певну підготовку», – розповіла Гуменюк.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня уточнила, що в діях росіян вже не раз спостерігалася певна послідовність. «Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до маневрів щодо масованого ракетного удару», – зазначила Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що цього разу шторм не заважає ворогові тримати кораблі на бойовому чергуванні в морі, що вчергове може свідчити про підготовку РФ. На уточнююче питання, чи готуються росіяни до чергового ракетного удару, вона відповіла: «Цілком імовірно».

Нагадаємо, триває 344-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Теги: обстріл війна росіяни шторм росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна
Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, яка доля чекає на пошкоджений ракетою будинок
30 сiчня, 11:10
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
31 сiчня, 14:28
Росія регулярно атакує звільнений Херсон
Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян
Вчора, 09:08

Події в Україні

ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
ЗСУ застерегли, що Росія ймовірно готує нову ракетну атаку
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Велика пожежа у Севастополі: є жертви (відео)
Велика пожежа у Севастополі: є жертви (відео)
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч
У Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами (відео)
У Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами (відео)
Ворог веде розвідку та готується до наступу на окремих напрямках – Генштаб
Ворог веде розвідку та готується до наступу на окремих напрямках – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
33K
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі
8862
Споювали та ґвалтували дівчат? В організаторів вечірок проходять обшуки
5830
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом

Новини

До Києва приїхала президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22
Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19
На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Вчора, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Вчора, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту