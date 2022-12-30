Дніпро: у сміттєвому баку знайдено мішок з гранатами та мінами (фото)

Уомунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли в баку мішок гранат, мін і тротилових шашок

Тих, хто знайшов вибухівку, нагородять почесними грамотами та видадуть премії

У Дніпрі працівники комунальних служб знайшли у сміттєвому баку мішок з гранатами, мінами і тротиловими шашками. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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«Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли в баку мішок гранат, мін і тротилових шашок», – написав Філатов.

Філатов зазначив, що тих, хто знайшов вибухівку, нагородять почесними грамотами та видадуть премії – за пильність. І висловив сподівання, що поліція та СБУ знайдуть тих, хто викидає таке «сміття».

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Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.