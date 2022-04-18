Мер Садовий назвав цілі ворога у Львові

Ракети на Львів запускались з літаків з Каспійського напрямку

Ударною хвилею від вибухів, які лунали зранку у Львові, вилетіли вікна в восьми будинку та одній школі.Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до семи людей, більшість з них – працівники станції технічного обслуговування автомобілів, яку знищила одна з ракет. Про це повідомили голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу в понеділок, 18 квітня.

Як повідомив Максим Козицький, попередньо відомо, що ракети на Львів запускались з літаків з Каспійського напрямку. Три ракети потрапили у військові склади, які не використовувались за призначенням. Ще одна ракета влучила в станцію технічного обслуговування автомобілів.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок вибухів повибивало вікна на сходових клітках восьми багатоповерхівок і в одній львівській школі.

Наразі відомо про сімох загиблих, четверо з яких працювали на СТО. 11 людей травмовано, серед яких троє – у важкому стані. Постраждала одна дитина, її стан не важкий.

«Я говорив з керівником станції технічного обслуговування. У нього сльози не за знищене майно, а за працівників. Дай Бог, щоб кількість загиблих на цьому завершилась. Поза тими об’єктами, куди влучили ракети, є пошкодження серед інших об’єктів. У восьми будинків повилітали вікна на сходовій клітці. Також повилітали вікна в одній зі шкіл Львова», – повідомив Андрій Садовий.

Мер Львова також уточнив, що в Україні немає безпечних і небезпечних місць, всі міста і села зараз в однаковій ситуації.

«Агресор вчиняє акції геноциду, його ціллю є мирні люди. Кількість жертв в державі – це тисячі людей»,– сказав він.

Садовий заявив, що якби усі побачили, що зараз робиться в Маріуполі, то були б шоковані, адже там є тисячі ні в чому невинних людей, яких просто вбили і яких навіть не можна поховати за християнськими канонами.

«Те, що ми бачили в Бучі і Гостомелі – це страшні речі. Ми повинні оборонятися, ми повинні бути готовими наступати і виганяти ворога з нашої землі. В нас нема іншого вибору, бо ми є вільні люди, а ворог хоче зробити нас рабами», – сказав мер Львова.

«Також після сьогоднішніх обстрілів Андрій Садовий вкотре попросив усіх мешканців йти в укриття, як тільки у місті починає лунати сирена. Адже ворог «звіріє та буде завдавати ударів по цивільних об’єктах в більшій кількості».

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.