До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо

Противнику буде важко уразити українські безпілотники

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Коптери обладнані потужними електродвигунами. Ці безпілотники можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов і є складними для ураження радіоелектронними засобами протидії, наголосили у Міноборони.

Раніше «Главком» писав, що Міністерство оборони отримало дозвіл для запуску служб супроводу військових. Такі служби діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що у застосунку «Резерв+» кількість звернень щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч.

Цього місяця Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій.

Нагадаємо, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.