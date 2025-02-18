Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо
Безпілотники можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов
фото: Міністерство оборони України

Противнику буде важко уразити українські безпілотники

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Коптери обладнані потужними електродвигунами. Ці безпілотники можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов і є складними для ураження радіоелектронними засобами протидії, наголосили у Міноборони.

Раніше «Главком» писав, що Міністерство оборони отримало дозвіл для запуску служб супроводу військових. Такі служби діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що у застосунку «Резерв+» кількість звернень щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила 10 тисяч.  

Цього місяця Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій.  

Нагадаємо, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.

Читайте також:

Теги: Міноборони дрон ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Чуркін та Євген Мойсюк стали новими заступниками Рустема Умєрова
Міністр оборони отримав нових заступників
7 лютого, 16:26
Під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням
Лукашенко взявся перевіряти боєготовність армії: планується випробування дронів
3 лютого, 13:38
Наслідки нічної атаки на Харківщину
Атака дронів на Харківщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
1 лютого, 10:25
Лідер «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі припинив контракт з ГУР Міноборони України ще у 2023 році
Фіцо заявив, що «Грузинський легіон» підпорядковується українській розвідці: ГУР відреагувало
1 лютого, 10:09
Станція нафтопроводу «Дружба» стала ціллю Сил оборони
Україна атакувала нафтопровід «Дружба» новим дроном – Forbes
31 сiчня, 10:29
Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають
Атака на багатоповерхівку в Сумах: кількість загиблих збільшилася (оновлено)
30 сiчня, 08:32
Звіт ISW щодо війни в Україні 29 січня
ЗСУ просунулися в Торецьку і поблизу Покровська – карти ISW
29 сiчня, 03:51
Нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування
Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців
24 сiчня, 20:17
Україна на передовій дронових воєн
Україна на передовій дронових воєн. Наш досвід незамінний для світу
24 сiчня, 13:13

Події в Україні

До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо
До експлуатації у війську допущено нові дрони: що про них відомо
Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)
Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч
Аварія літака в Торонто, розмова президентів України та Франції: головне за ніч
Окупанти наступали поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині – карти ISW
Окупанти наступали поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині – карти ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
11K
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
8473
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
6157
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
5540
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua