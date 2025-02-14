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Україна отримає ударні дрони з ШІ від європейської компанії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Україна отримає ударні дрони з ШІ від європейської компанії
Ударні дрони Helsing здатні долати відстань до 100 км та мають високий рівень стійкості до радіоелектронної боротьби
фото: Helsing

Це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше

Європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Про це пишуть на їх сайті.

Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.

За характеристиками, ударні дрони Helsing здатні долати відстань до 100 км та мають високий рівень стійкості до радіоелектронної боротьби. Завдяки автоматизованим системам керування один оператор може одночасно контролювати кілька безпілотників.

Безпілотники спроєктовані для серійного виробництва, що значно знижує їхню вартість у порівнянні з традиційними системами озброєння. Це дозволяє підвищити ефективність бойових дій та посилити можливості української армії на полі бою.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У відомстві зазначають, що НРК Spextr – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань в бойових умовах.

До слова, воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон російських військових за допомогою дрона. Про це написано на сторінці бригади у Facebook.

Повідомляється, що спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів. У результаті в український полон здалися 9 росіян.

На дрон десантники встановили гучномовець та літали над окупантами близько 3 діб. Військовий 25 бригади «Маляр» каже, текст був різним та програвався постійно.

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Теги: озброєння безпілотник війна дрон

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