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У водосховищі, яке охолоджує ЗАЕС, знижується рівень води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У водосховищі, яке охолоджує ЗАЕС, знижується рівень води
фото ілюстративне

У МАГАТЕ заявили, що через зниження води у Каховському водосховищі є підстави для хвилювання 

У Каховському водосховищі, з якого на Запорізьку атомну електростанцію подається охолоджувальна вода, знижується її рівень. Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС – найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води в Каховському водосховищі. За проєктом станції великий ставок-охолоджувач розташований поблизу блоків ЗАЕС, тому рівень води в ньому вищий за рівень Каховського водосховища. Проте підстави для хвилювання все одно є.

«Незважаючи на те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо процес триватиме. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для великої атомної станції під час війни та підкреслює, що ми ніколи не повинні заспокоюватися щодо її безпеки та захисту», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі зазначив, що продовжує консультації з Україною та РФ, аби найближчим часом узгодити і запровадити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. І підкреслив, що хоча у цих дискусіях вже досягли певного прогресу, проте все просувається й узгоджується надто повільно й з усіх сторін потрібні більш рішучі зусилля.

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС перетворилася на військову базу окупантів.

До слова, голова ОДА пояснив наслідки ймовірного захоплення Рівненської АЕС

Теги: Україна Херсонщина Запорізька АЕС

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