Швейцарія спростить працевлаштування українських біженців

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%

Мета влади також полягає в тому, щоб біженці менше завантажували систему соціального забезпечення

Влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. Про це повідомляє swissinfo.ch.

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Як зазначається, планується скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада. Очікується, що усунення бюрократичних перешкод збільшить частку працевлаштованих українців удвічі.

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

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Зараз в Швейцарії працюють 20% українців зі статусом S. Одна з перешкод до виходу на ринок праці для біженців полягає в необхідності отримання дозволу на роботу.

Політики переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з посвідкою на проживання категорії S слід скасувати.

«Українці від цього тільки виграють, тому що саме необхідність ходити по інстанціях відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, в такій ситуації роботодавці стануть в цілому більш привабливими для біженців, та й у влади буде менше роботи», – пояснила депутат федерального парламенту Коріна Гредіг.

Коли дозвіл скасують, українцям потрібно буде просто повідомляти владу про факт свого працевлаштування. Відзначається, що остаточне рішення Національної ради (велика палата парламенту Швейцарії) може прийняти через кілька тижнів.

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Раніше повідомлялося, що Швейцарія створила план повернення українців додому.

До слова, у Швейцарії зараз перебуває понад 65 тис. українських біженців зі статусом S. Вони мають широкі права, зокрема на повний спектр медичних послуг. Але все ж частина послуг, зокрема виклик швидкої, може обійтись українцям дуже дорого.