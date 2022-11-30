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До лікарень Донецька доставлено понад 700 поранених окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До лікарень Донецька доставлено понад 700 поранених окупантів
Втрати окупантів до кінця війни можуть сягати 100 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Окупанти перепрофіліювали лікарні Донеччини на військові шпиталі

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у живій сили та техніці під час війни в України.

Так, лише протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських загарбницьких військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також у тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 29 листопада було знищено приблизно 88 380 рашистів.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна втрати

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