До лікарень Донецька доставлено понад 700 поранених окупантів

Втрати окупантів до кінця війни можуть сягати 100 тис. осіб

Окупанти перепрофіліювали лікарні Донеччини на військові шпиталі

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у живій сили та техніці під час війни в України.

Так, лише протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських загарбницьких військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також у тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 29 листопада було знищено приблизно 88 380 рашистів.