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    Суспільство

    Окупанти намагалися відновити водопостачання у Маріуполі

    На вулицях Маріуполя утворилися ріки після марних намагань окупантів відновити водопостачання - Окупанти намагалися відновити водопостачання у Маріуполі
    На вулицях Маріуполя утворилися ріки після марних намагань окупантів відновити водопостачання
    фото: скріншот відео

    Спроби окупантів виявилися безуспішними

    У Маріуполі російські окупанти знову без успіху спробували відновити водопостачання. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    Він оприлюднив відео, на якому можна побачити, що вода тече прямо вулицями місті.

    "Маріуполь. Прямо зараз. Чергова спроба відновлення водопостачання на Лівобережжі. Очікувано - нова річка в місці пориву", - написав Андрющенко.

    За його словами, жителі окупованого міста скористали нагодою та почали набирати воду прямо в точках підземних фонтанів.

    Радник міського голови відзначив, у будинках Лівобережного району та великої частини інших районів води все ще немає.

    Нагадаємо, окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

    Також у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

    Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти намагалися відновити водопостачання у Маріуполі