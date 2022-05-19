До скандалу із продажем бронежилетів у «Епіцентрі» мав відношення відомий бізнесмен

Родина відомого українського бізнесмена Михайла Бродського виявилася причетною до скандалу із бронежилетами, які продавалися у мережі гіпермаркетів

Компанія сім'ї Михайла Бродського пообіцяла провести розслідування

Бронежилети, які продавалися у гіпермаркетах «Епіцентр К» замість безкоштовної передачі військовослужбовцям ЗСУ, були поставлені компанією «Група Венето». Про це повідомила пресслужба «Епіцентр К».

«Бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставлені в мережу торговельних центрів «Епіцентр К» компанією «Група Венето» . Компанія «Група Венето» надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ «Епіцентр К» правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами», – зазначила компанія.

Пізніше «Епіцентр К» зазначила, що «свіжі фото з виробничих приміщень «Групи Венето» свідчать про те, що на території компанії можна побачити тканину для виробництва, залишки плитоносок, відходи після порізки металу на жилети». Бірки на жилетах містять інформацію та штрих-коди тієї складської програми, яку використовують на виробництві «Групи Венето».

Сама «Група Венето» заявила, що за ініціативою засновників підприємства було розпочате внутрішнє розслідування, про результати якого компанія обіцяє повідомити публічно.

«Ми віримо в те, що наші працівники не можуть бути причетні до продажу гуманітарної допомоги», – зазначається у заяві «Групи Венето».

Згідно із інформацією порталу YouKontrol, засновниками «Групи Венето» є родина відомого українського бізнесмена і політика Михайла Бродського – дружина Світлана Миколаївна Бродська та син Юрій Михайлович Бродський.

Нагадаємо, що СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались, зокрема, незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Завдяки втручанню СБУ було вилучено частину цієї продукції, вона буде передана на потреби Збройних сил України.