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До України прибули нові танки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибули нові танки
фото ілюстративне

Данські військові в Німеччині навчають українських воїнів користуватись Leopard-1

До України прибули перші подаровані Данією, Німеччиною й Нідерландами 10 танків Leopard 1. Інші «вже в дорозі». Про це пише The Guardian.

Зазначається, що в лютому Данія, Німеччина й Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в «найближчі місяці».

«Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі», – заявили в збройних силах Данії.

Зазначається, що данські військові в Німеччині навчають українських воїнів користуватись вищезгаданими танками.

Leopard 1 – основний бойовий танк другого покоління, був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині. До появи нової моделі Leopard 2 називався просто «бойовий танк Леопард» (нім. Kampfpanzer Leopard). Взятий на озброєння у 1965 р. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневреності машини.

Став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Роботи над танком розпочались спільно з Францією у 1950-ті, однак згодом співпраця припинилась.

Взятий на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. До 1984 р.було виготовлено 4744 одиниць.

Нагадаємо, у травні виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Теги: ЗСУ війна Данія танки

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