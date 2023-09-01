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Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams
фото з відкритих джерел

Західні офіційні особи вірять, що танки Abrams забезпечать українським Збройним Силам необхідну перевагу для подолання російських оборонних ліній під час контрнаступу

У середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що група українських військовослужбовців успішно завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. Загалом на полігонах армії США у Німеччині тренувалися близько 200 військових ЗСУ.

Згідно з офіційним представником полковника Мартіна О'Доннелла, українські військові активно практикують та підтримують свої навички в управлінні танками на армійській базі Графенвер в Німеччині, до тих пір, поки танки не будуть готові до бойового застосування.

Західні офіційні особи вірять, що танки Abrams забезпечать українським Збройним Силам необхідну перевагу для подолання російських оборонних ліній під час контрнаступу.

Як пояснюють офіційний представник Міністерства оборони Штатів та інший чиновник, знайомий із дискусіями, вже у середині вересня 10 танків будуть відправлені в Україну.

Відповідно до репрезентанта Міністерства оборони, наразі 10 танків знаходяться в Німеччині для завершення остаточних ремонтних робіт. Коли ремонт буде завершено, ці танки будуть відправлені до України.

«США планують прискорити поставку 31 танка в Україну до настання осені», – заявив О'Доннелл, не уточнивши конкретних дат.

Важливо відзначити, що до складу близько 300 танків, наданих західними союзниками, входять «Абрамси», а також Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, Challenger з Великої Британії та «легкі танки» Leclerc з Франції.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams

Нагадаємо, Міністерство оборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням.

До слова, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Теги: партії чиновник військові ремонт навчання Україна Ілон Маск SpaceX танки

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