Доба на Донбасі: окупанти двічі порушили режим тиші

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 7 червня, на Донбасі зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні персцентру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 8 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

«Втрат серед військових Збройних сил України немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, 6 червня, на Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Захисник отримав бойове травмування. Йому було надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.